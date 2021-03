DotA : Dragon’s Blood arrive sur Netflix

Par Renardeau, le mercredi 17 février 2021 à 21:38:57

Bonne nouvelle pour les fans de DotA, le célèbre jeu vidéo aura droit à une adaptation en dessin animé sur Netflix dont on connaît déjà la date de sortie, fixée au 25 mars prochain.

Intitulée DotA : Dragon's Blood, la série sera centrée sur le personnage de Davion, un chevalier dragon qui tente d'éradiquer le fléau et qui, suite à sa rencontre avec un Eldwurm et avec la princesse Mirana se retrouvera entraîné dans une aventure qui le dépasse. L'animation sera assurée par le studio Mir qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il était notamment derrière Avatar : The Legend of Korra ou encore Kipo et l'âge des Animonstres.

Un premier teaser est à découvrir ci-dessous.

