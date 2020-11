Reconfinement : où acheter vos livres ?

Par Renardeau, le dimanche 1 novembre 2020 à 11:00:00

Depuis les annonces du confinement numéro 2 et de la fermeture des librairies mercredi dernier, puis celle de la fermeture des FNAC et rayons livres des grandes surfaces hier, le sujet déchaînent les passions.

Lecteurs, auteurs, libraires, tout le monde y est allé de son avis sur la question. Afin d'y voir un peu plus clair tout ça, on propose aujourd'hui un petit résumé de la situation ainsi qu'une liste des alternatives possibles pour faire tourner les petits commerces tout en évitant de passer par la case Amazon.

Si la perspective de passer de longues soirées d'automne sans avoir, à vos côtés, une pile de romans suffisamment fournie pour vous permettre le petit plaisir d'avoir le choix de votre prochaine lecture vous effraie (je plaide coupable), cette brève est faite pour vous !



Tout d'abord, rappelons rapidement les faits :

Depuis vendredi, tous les commerces non-essentiels ont l'interdiction d'accueillir de la clientèle dans leurs locaux. Si les magasins généralistes comme la FNAC ou les grandes surfaces ont, dans un premier temps, permis à leurs clients de faire des achats de livres, cela est désormais interdit afin d'éviter une situation de concurrence déloyale qui aurait sans doute été délétère pour plusieurs librairies, surtout en cette période d'achats de Noël, qui représente pour beaucoup la plus grande partie de leur chiffre d'affaire de l'année.



Toutefois, ce n'est pas la vente de livres qui est interdite (et heureusement !), mais le fait d'accueillir des clients en magasin et, parce que protéger sa librairie c'est certes y faire des achats mais aussi prendre soin de ses libraires en limitant au maximum leur exposition au virus, en attendant de pouvoir à nouveau flâner en librairie il existe plusieurs alternatives pour lire tout en respectant les règles sanitaires en vigueur :

Les achats en ligne, avec retrait en magasin sur le modèle du click and collect, ou livraison à domicile, via le site de votre librairie ou une plateforme en ligne comme La Librairie, Place des Libraires, Les Libraires, Librairies Indépendantes ou encore Paris Librairies pour les elbakiniens parisiens, qui vous permettent de sélectionner la librairie la plus proche de chez vous pour passer votre commande.

Les achats de livres numériques, que vous pouvez faire directement sur le site de votre librairie si elle propose ce service ou via les plateformes citées ci-dessus.

Les emprunts de livres numériques en ligne, via le site de votre bibliothèque.



On espère que parmi ces solutions, vous trouverez celle qui vous convient et qui vous permettra de découvrir quelques jolies petites de fantasy pendant la durée du confinement (et, pourquoi pas, à nous laisser un petit mot à leur sujet sur le forum).