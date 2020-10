American Gods reviendra en janvier

Par Glaurung, le mercredi 28 octobre 2020 à 20:11:05

La troisième saison de la série adaptant le roman de Neil Gaiman se précise !

C'est l'auteur lui-même qui l'a annoncé sur Twitter en publiant l'image qui illustre cette brève et indique un démarrage de la saison le 10 janvier. Neil Gaiman a d'ailleurs pu voir les 4 premiers épisodes de cette saison, et des premiers montages pour les autres épisodes et trouve le tout vraiment bon .

Nous pourrons donc en juger dès le 10 janvier 2021 sur la chaîne américaine Starz, et le lendemain à l'internationale.

