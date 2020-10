The Magic Order : adaptation annulée

Par Ivy, le samedi 10 octobre 2020 à 19:54:14

Netflix renonce à produire la série TV dérivée de The Magic Order, qui devait être diffusée en 2021.

L'adaptation des comics de Mark Millar et Olivier Coipel était déjà en pré-production à Prague, mais le casting n'avait pas encore été lancé et l'écriture des scripts n'était pas terminée. L'envergure du projet et les incertitudes liées au Covid-19, actuellement en recrudescence en République tchèque, serait l'une des raisons de cette décision, mais pas la principale, indique Deadline sans donner davantage de précisions.

Malgré ce coup d'arrêt, Netflix espère remettre ce projet sur les rails à l'avenir.

