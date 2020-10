American Gods saison 3 : le teaser trailer !

Par Gillossen, le samedi 10 octobre 2020 à 08:13:32

Elle fut longue à se dessiner et sujette à controverses là aussi, mais la saison 3 de l'adaptation du roman de Neil Gaiman approche enfin.

Pour preuve, cette première vidéo ! Comme celle de The Watch/Le Guet dans la brève précédente, cette bande-annonce a été dévoilée lors du New York Comic-Con, qui se tient en ce moment-même.

La saison 2 sera diffusée sur Starz et Amazon Prime en 2021, mais on ne sait pas encore quand exactement.



