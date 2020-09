L’Attaque des Titans revient en décembre

Par Gillossen, le jeudi 24 septembre 2020 à 14:25:43

Et se conclut, par la même occasion.

Et ce sera plus précisément dès le 6 décembre prochain, à suivre en streaming sur Wakanim. Au passage, on découvre une première affiche pour cette quatrième et ultime saison, désormais mise en scène par le studio MAPPA.

Avec un chara-design légèrement différent.

