Netflix annule Dark Crystal - L’Âge de la résistance

Tout juste auréolée d'un Emmy et alors que l'équipe dirigeante ne semblait pas manquer d'idées pour la suite, la série est officiellement annulée.

L'annonce a été confirmée des deux côtés. Nous pouvons confirmer qu'il n'y aura pas de saison supplémentaire de The Dark Crystal : Age of Resistance , a déclaré Lisa Henson, productrice exécutive. Nous savons que les fans sont impatients de savoir comment se termine ce chapitre de la saga The Dark Crystal et nous chercherons des moyens de raconter cette histoire à l'avenir. Notre société a l'habitude de créer des mondes riches et complexes qui nécessitent une innovation technique, une excellence artistique et une narration magistrale. Notre histoire comprend également des productions qui durent, qui trouvent souvent leur public et l'élargissent au fil du temps et qui prouvent encore et toujours que les genres de la fantasy et de la science-fiction reflètent des messages éternels et des vérités toujours pertinentes. Nous sommes très reconnaissants à Netflix de nous avoir fait confiance pour réaliser cette série ambitieuse ; nous sommes profondément fiers de notre travail sur Age of Resistance, et des éloges qu'il a reçus de la part des fans, des critiques et de nos pairs, le dernier en date ayant reçu un Emmy pour le meilleur programme pour enfants.

Comme souvent avec Netflix, les coûts de production et un nombre de téléspectateurs jugés insuffisants sont probablement en cause.

