The Witcher - Blood Origin, c’est parti

Par Ivy, le vendredi 18 septembre 2020 à 20:08:58

Les choses se précisent pour le spin-off de la série The Witcher, annoncé en juillet par Netflix .

Le producteur exécutif et showrunner, Declan deBarra, a révélé sur Twitter que le travail scénaristique avait commencé, présentant au passage son équipe d'auteurs. La préquelle de six épisodes se déroulera cent vingt ans avant l'arrivée de Geralt de Riv, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes se sont mélangés, et que le premier Sorceleur est né . Lauren S. Hissrich, productrice et showrunner de The Witcher, produira également le spin-off, tandis qu'Andrzej Sapkowski, l'auteur de la saga littéraire, tiendra le rôle de consultant.

Il est évidemment un peu tôt pour savoir quand ce spin-off sera diffusé.

Discuter de The Witcher sur le forum

Source