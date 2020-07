Une préquelle pour The Witcher

Par Lhénée, le lundi 27 juillet 2020 à 15:21:03

Alors que la saison 2 est toujours en cours de tournage, une nouvelle production vient d'être annoncée par Netflix sur Twitter : The Witcher: Blood Origin !

Six épisodes sont d'ores et déjà prévus pour ce spin-off qui se déroulera 1200 ans avant Geralt de Riv, à l'époque de la naissance du premier sorceleur. En producteurs exécutifs, une belle équipe avec Declan de Barra, Lauren S. Hissrich (qui conduit la saison 2 de The Witcher ), Jason Brown ( Hivemind ), Sean Daniel ( Hivemind ), Tomek Baginski ( Platige Films ) et Jarek Sawko ( Platige Films ). Declan de Barra sera le showrunner. L'auteur Andrzej Sapkowski quant à lui sera consultant. Le tournage se ferait au Royaume-Uni, mais aucune date de début ni la distribution des rôles n'ont encore été annoncées. Très enthousiaste, Declan de Barra indique qu'après avoir lu les premiers livres de The Witcher , il s'était toujours demandé à quoi ressemblait le monde des Elfes avant l'arrivée cataclysmique des hommes. Il est fasciné depuis longtemps par la grandeur et la décadence des civilisations, notamment par la montée de la science, des découvertes et de la culture avant la chute, et leur disparition quasi totale hormis quelques fragments. The Witcher: Blood Origin racontera l'histoire de la civilisation elfe avant son effondrement, confie-t-il, et révélera l'origine oubliée du premier sorceleur. En janvier 2020, Netflix avait déjà annoncé un spin-off animé intitulé The Witcher: Nightmare Of The Wolf qui se concentrera sur Vesemir, le mentor de Geralt.

De beaux projets !

