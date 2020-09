Les Utopiales 2020, une édition à part

Par Gilthanas, le mardi 15 septembre 2020 à 18:15:28

Covid-19 oblige, les grands événements et rassemblements de l'année, quel que soit le domaine, doivent s'adapter et être reportés. Et les Utopiales ne dérogent pas à la règle.

Le festival international de science-fiction de Nantes a donc choisi l'adaptation, en se recentrant sur le livre, les sciences et le cinéma cette année. L'entrée sera gratuite, mais il faudra s'inscrire au préalable sur le site de l'événement, et conférence par conférence pour éviter le brassage du public. Un pass d’accès à la Cité sera aussi proposé pour les expositions et la librairie. A noter que ces Utopiales se dérouleront sur trois lieux différents, toujours dans un souci de respect des règles sanitaires en vigueur.

En espérant que ces règles permettent bien à l'événement d'avoir lieu, car il reste un incontournable du paysage de l'imaginaire en France.

