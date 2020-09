Par Gilthanas, le jeudi 10 septembre 2020 à 07:53:34

Près d'un an après les derniers échos concernant cette adaptation du roman de Stephen King Les yeux du dragon, le producteur Seth Grahame-Smith a officiellement confirmé que celle-ci n'était plus d'actualité chez Hulu.

La pré-production s'est arrêtée, notamment pour des questions budgétaires et de changements du côté des producteurs exécutifs du projet. Grahame-Smith explique aussi avoir visé l'acteur Sam Rockwell pour jouer le rôle du magicien Flagg, ce qui ne pourra donc pas se concrétiser, si tant était bien entendu que le showrunner soit parvenu à ses fins.

Un nouvel échec donc pour l'adaptation de ce roman de fantasy de Stephen King, après celui de la fin des années 1990 puis de SyFy. L'échec de trop ?

Discuter de King sur le forum

Source