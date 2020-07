The Dragon Prince renouvelé… pour 4 saisons

Par Ivy, le dimanche 26 juillet 2020 à 13:10:47

Netflix renouvelle sa série d'animation pour une saison 4, mais aussi pour tout le reste de la saga.

Voilà une belle preuve de confiance envers les créateurs de The Dragon Prince, Aaron Ehasz et Justin Richmond, qui évoquaient l'an passé une durée prévue de sept saisons. La série se déroule sur le continent de Xadia, où les tensions entre elfes et humains subsistent depuis la guerre qui les a opposés. Les elfes et les créatures magiques qui vivent dans leur royaume possèdent des pouvoirs surnaturels, tandis que les hommes recourent à la magie noire, qui nécessite le sacrifice de créatures magiques. Mais Rayla, une elfe assassin, s'associe aux deux jeunes princes humains qu'elle était censée tuer, Callum et Ezran, pour ramener la paix à Xadia.

La date de diffusion de la saison 4, intitulée Earth, n'a pas encore été annoncée.

