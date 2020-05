De bons présages fête ses 30 ans

Par Ivy, le vendredi 1 mai 2020 à 18:24:01

Le roman De bons présages, fruit de la collaboration entre Terry Pratchett et Neil Gaiman, est sorti le 1er mai 1990 au Royaume-Uni.

Pour fêter le trentième anniversaire de sa parution, Michael Sheen et David Tennant, les deux acteurs principaux de l'adaptation diffusée l'an passé, ont été réunis pour une petite vidéo humoristique spéciale confinement ! On y retrouve leurs personnages, l'ange Aziraphale et le démon Rampa, quelque peu désœuvrés alors que l'humanité s'est réfugiée à la maison. Le texte est signé Neil Gaiman et la réalisation est de Douglas Mackinnon, qui avaient déjà travaillé ensemble sur l'adaptation TV.

La mini-série de six épisodes est toujours visible sur Amazon Prime .

