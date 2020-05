Lovecraft Country : premier teaser !

L'adaptation sur HBO du roman éponyme de Matt Ruff.

Qui avait d'ailleurs décroché un certain Prix Elbakin.net récemment ! HBO doit entamer la diffusion de la série au mois d'août, ce qui vous laisse encore le temps de vous pencher sur le roman, si jamais.

La série est notamment produite par Jordan Peele.

Voyage au pays des monstres et du Ku Klux Klan

Chicago, 1954. Quand son père, Montrose, est porté disparu, Atticus, jeune vétéran de la guerre de Corée, s’embarque dans une traversée des États-Unis aux côtés de son oncle George, grand amateur de science-fiction, et d’une amie d’enfance. Pour ce groupe de citoyens noirs, il est déjà risqué de prendre la route. Mais des dangers plus terribles les attendent dans le Massachusetts, au manoir du terrible M. Braithwhite… Les trois comparses retrouvent en effet Montrose enchaîné, près d’être sacrifié par une secte esclavagiste qui communique avec des monstres venus d’un autre monde pour persécuter les Noirs. C’est la première de leurs péripéties… Dans l’Amérique ségrégationniste, Atticus et ses proches vont vivre des aventures effrayantes et échevelées, peuplées de créatures fantastiques et d’humains racistes non moins effroyables.