La Mythologie Viking version comics

mercredi 18 décembre 2019

Neil Gaiman est décidément l'homme du moment !

Dark Horse Comics annonce pour 2020 un projet d'adaptation en bande dessinée de son roman La Mythologie viking . Publié en 2017, ce roman raconte à la sauce Gaiman les mythes nordiques et met en scène Odin, Thor, Loki entre autres. Une adaptation radiophonique par la BBC a déjà été réalisée en 2018 avec Derek Jacobi et Natahlie Dormer ( Game of thrones ).

Dark Horse Comics prévoit 18 numéros, adaptés par Gaiman lui-même et P. Craig Russell. Les couleurs seront prises en charge par Dave Stewart et Lovern Kindzierski, les lettres par Galen Showman. L'artwork sera un travail collectif avec Jerry Ordway, Mike Mignola, P. Craig Russell et David Mack, auteur du visuel ci-contre.

Sortie prévue en librairie et en numérique le 27 mai !

