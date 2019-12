Weiss et Benioff s’attaquent à Lovecraft

Par Lhénée, le vendredi 13 décembre 2019 à 06:18:38

Le célèbre duo D. B. Weiss et David Benioff a décidé de lancer un thriller lovecraftien avec la Warner Bros.

Les deux célèbres créateurs de la série Game of Thrones ont jeté leur dévolu sur la bande dessinée de Hans Rodionoff intitulée Lovecraft , publiée chez DC Comics en 2004. Phil Hay et Matt Manfredi sont à l'écriture du scénario, ayant participé auparavant à Aeon Flux , Ride Along , The Invitation , et Destroyer . Karyn Kusama sera productrice exécutive ( The Invitation et Destroyer ).

Beaucoup de mystères encore autour de ce projet, mais l'intrigue se baserait sur le postulat : et si Lovecraft n'avait rien inventé ? Et si les monstres qu'il avait créés étaient réels ? Le film se déroulera dans les années 1920, au sein du mythe de Cthulhu.

