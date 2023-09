Titre VO : Isekai Neko to Fukigen na Majo

ISBN : 979-104110215-0

Catégorie : Manga

Auteur/Autrice : Kashiwaba, Hiro

979-104110215-0MangaKashiwaba, Hiro Jeanne est une vieille femme solitaire, qui vit recluse au fin fond d’une forêt d’un monde fantastique.

Elle qui a autrefois vaincu le Roi démon, grâce à ses pouvoirs de sorcière, vit aujourd’hui dans l’oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d’invoquer une créature d’un autre monde. Et cette créature qui vient d’apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu, comme son dragon de compagnie d’antan…

Il s’agit d’un gros chat particulièrement mignon, mais qui n’en fait qu’à sa tête !

Critique

Par Gillossen, le 18/09/2023

Le Gros chat et la Sorcière grincheuse…

Avec un titre pareil, on peut se considérer comme prévenu, car ce nouveau manga propose exactement ce qu’il annonce. Pas plus, pas moins… Il emprunte en tout cas à deux genres qui marchent fort, et que l’éditeur Doki Doki connaît bien : les mangas de chat et les isekai, ces récits où un personnage quelconque trouve en général la mort dans notre monde pour se réveiller dans un autre univers, et souvent avec un rôle bien différent de celui qu’il occupait auparavant.

En usant de ces deux créneaux, comment ne pas rencontrer le succès ? Voilà ce que l’on se dit, et nul doute que ce premier tome fera craquer une partie de ses lecteurs sur cette seule promesse de concept.

Une fois celui-ci terminé, que dire de plus ? On s’attendait à une histoire globalement légère et on s’aperçoit vite que, comme souvent d’ailleurs, celle-ci se teinte d’amertume et d’une certaine mélancolie, qu’il soit question du destin de Jeanne ou de celui de son étrange matou. Il n’est pas impossible d’y trouver même une certaine profondeur. Dommage, concernant la première, qu’une fois encore dans un isekai, le monde de fantasy lui-même soit si passe-partout (certes, c’est rarement le principal intérêt d’un manga classé dans ce registre), au point que certains personnages n’ont pas de nom, mais simplement un statut. On veut bien que ces fonctions définissent la vie et le destin des protagonistes, mais tout de même.

Pour le reste, on reste pour le moment face à de la pure mise en place, avec cette succession de vignettes levant le voile sur le passé de notre duo sans se projeter dans l’avenir.

Les dessins, très propres, de Kashiwaba Hiro, ne sont pas désagréables, avec toutefois des cases très réussies et d’autres beaucoup plus banales, mais les expressions et poses de Torata, le chat, font sourire régulièrement. Et il faut noter que cette édition française révèle très soignée, y compris côté papier ou lettrage.

En résumé, ce premier volume, rangé en catégorie seinen, se lit avec plaisir, si l’on n’espère pas y trouver beaucoup plus, malgré des promesses intrigantes. Pour l’instant, la série compte 4 tomes au Japon.

Discuter de Le Gros Chat et la Sorcière grincheuse sur le forum.