Naiad, fille d'un riche industriel mêlant employés humains et robots dans ses usines, est fascinée par ces étranges êtres de métal. Un jour, alors que son père a envoyé un Limier mater une révolte organisée par des ouvriers humains, la jeune fille croise le puissant robot et en tombe éperdument amoureuse.

Séduit lui aussi par la jeune fille, le Limier va voir son existence chamboulée, face à une société incapable de tolérer son couple ni même l’existence de sentiments dans ses circuits imprimés…

Critique

Par Gillossen, le 18/11/2024

Sans penser à demain, le troisième opus de la série Les Cœurs de ferraille, plonge une nouvelle fois le lecteur dans l’univers fascinant des relations entre humains et robots, où s’affrontent sentiments et préjugés s’affrontent.

Dans un registre un peu différent des deux précédents, il nous livre une histoire tout aussi touchante que pertinente, interrogeant les limites du possible dans les relations entre êtres vivants et machines.

Le récit suit Naiad, fille d’un industriel influent, qui se retrouve éperdument fascinée par un robot limier. Ce lien inattendu provoque des remous dans la haute société et exacerbe les tensions entre humains et robots. À travers cette trame amoureuse, les auteurs explorent les thèmes de l’acceptation, des préjugés et de l’identité, au fil d’une intrigue poignante.

Le scénario évite les clichés en offrant des personnages nuancés, dont Naiad, déchirée entre ses convictions et son cœur. La dynamique entre les protagonistes reste crédible de bout en bout, et les enjeux, bien que classiques, trouvent ici un écho singulier, notamment grâce à la profondeur psychologique du duo central. Le traitement de l’amour contrarié s’inscrit dans une tradition littéraire évidemment tout ce qu’il y a de plus classique, mais en y apportant la modernité propre à ce monde rétrofuturiste.

Graphiquement, Munuera livre une fois de plus un album remarquable. Son trait précis et son esthétique rétro donne vie à cet univers qui fourmille toujours autant de détails. Les scènes plus intimes sont sublimées par une palette de couleurs maîtrisée, qui accentue les moments forts du récit.

Sans penser à demain ne se contente pas de poursuivre une série déjà bien engagée. Il impulse la discussion autour de la conscience et de l’âme en montrant comment l’amour transcende les barrières, qu’elles soient de métal ou de chair, une ode à la différence et un appel à regarder au-delà des apparences.

