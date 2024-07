ISBN : 978-220308835-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Prado, Aldara

Dessin : Prado, Aldara

Découverte inconsciente, flottant dans un étang, Anna est recueillie dans une famille meurtrie par la disparition de leur fille, qui voit dans son arrivée comme un don du ciel. Rapidement, un étrange corbeau vient la visiter la nuit et l'entraîne dans des virées nocturnes dont Anna ne sait si elles relèvent de l'enchantement ou du somnambulisme. Ce corbeau essaierait-il de lui révéler son passé oublié ?

Au fil de ses sorties sous la lune, Nimuë découvre, grâce à la sorcière Morgane, que son histoire la promet à une illustre destinée. Et si son entrée dans cette famille ne devait rien au hasard ?

Critique

Par Gillossen, le 19/07/2024

Nimuë est une nouvelle plongée dans le mythe arthurien.

Une nouvelle, et pas une énième. Toute la nuance est là. L’illustratrice et tatoueuse espagnole Aldara Prado nous livre un récit intimiste et à l’atmosphère marquée, en bonne partie justement grâce à son trait atypique. On pourrait se dire, “Encore un récit reprenant une figure féminine d’un cycle légendaire quelconque pour la mettre en lumière”, remarque que l’on ne fait jamais lorsque l’on se penche sur Arthur ou Merlin, mais l’autrice nous dépeint avant une histoire familiale, où la sororité est bien présente mais ne constitue pas le seul ingrédient à retenir.

La Dame du Lac de Prado traverse évidemment son lot d’épreuves, parfois attendues (oui, les enfants peuvent se montrer méchants et égoïstes), parfois prêtes à nous emporter dans son sillage dans un univers où la magie abonde. Et si cette dernière se révèle dangereuse, elle est aussi fascinante.

Si par ailleurs Merlin et Morgane occupent une place importante en tant que seconds rôles majeures de l’histoire, c’est bien Anna/Nimuë et son attachement pour les siens qui se distingue en premier lieu. La jeune femme peut paraître un peu falote, mais son personnage s’affirme au fur et à mesure que les planches défilent, jusqu’à une conclusion empreinte d’une mélancolie certaine.

Le récit n’est quant à lui pas mené à un rythme haletant. Il s’agit avant tout d’une histoire (complète en un seul volume, ç signaler au passage) mine de rien plutôt introspective, servie par un dessin aux expressions très (trop, par moments ?) appuyées.

Mais Nimuë constitue quoi qu’il en soit une lecture apprécie et appréciable !

