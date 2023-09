Tome 1 du cycle : La Marche Brume

ISBN : 978-250511363-8

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Fert Stéphane

Avant, on n'avait pas peur des forêts sombres et des vieilles croyances, des cris de bêtes qui déchirent la nuit et des ombres incertaines qui rôdaient dans les champs. On se moquait bien des trolls cachés sous les ponts, des déesses vengeresses, des géants de nuages ou des diables des crevasses…

Alors on brûlait les arbres millénaires pour se chauffer au printemps et on empoisonnait la terre pour la forcer à vomir ses fruits. Et puis un jour, la Brume a tout emporté.

Oh, pas la petite brumouille du matin ou la semi-brume des lendemains de pluie, non ! La brouillasse, la vraie. La purée de boue, la bouillie de charbon, noire et épaisse comme de l’encre en suspension. Celle qui engloutit tout pour recracher des monstres qui vous dévorent à leur tour. Celle dont personne ne revient… sauf la petite Tempérance, une ogresse attachante. Sauvée de justesse par Grisette la Semeuse, une sorcière aussi puissante que bourrue, la petite fille est élevée dans la tranquillité d’une sororité de vieilles femmes qui vivent dans les montagnes.

Mais dix-huit ans plus tard, la Brume terrifiante finit par frapper durement la communauté, forçant un petit groupe de sorcières à quitter le village pour tenter de percer les mystères du fléau.

Il est temps de sortir les grigris et de se rappeler des vieilles incantations et des leçons de kung-fu pour se lancer dans une grande aventure qui changera le destin de la jeune Tempérance à jamais.

Critique

Par Goldberry, le 15/09/2023

Après ses remarqués Morgane et surtout Peau de Mille Bêtes, Stéphane Fert revient cette fois chez Dargaud et en solo (ses albums précédents avaient été publiés chez Delcourt), avec Le Souffle des choses, premier volet de La Marche Brume.

Une chose est sûre, un simple coup d’œil à la couverture permet de reconnaître immédiatement son trait tout en rondeur et les couleurs pastel qui l’accompagnent souvent.

A ce titre, l’album ne surprendra pas ceux qui ont déjà eu l’occasion de lire son travail. Ce trait tout personnel donne parfois lieu à un découpage un poil brouillon, mais on aurait tendance à considérer que cela fait partie intégrante de sa nature.

L’histoire, riche, de ce premier volume, ne proposera toutefois là aussi que peu de réelles surprises après lecture de la quatrième et des thèmes choisis par l’auteur pour charpenter son récit. Ils sont bien présents et occupent largement le terrain : les travers de la nature humaine, l’exploitation sans vergogne de la nature, la solidarité/sororité qui se veut plus forte que toutes les épreuves que l’on peut affronter…

Le tout se déroule avec une solide maîtrise, mais on retiendra davantage la faconde des personnages et les dialogues que l’histoire elle-même, pour le moment en tout cas. Cette communauté, l’entraide qui y règne, et qui n’empêche pas quelques piques bien senties, tout cela représente une vraie réussite. Le scénario ne leur rend peut-être, pas encore, tout à fait justice, basculant un peu trop dans la démonstration pure et dure.

Mais le charme opère, et largement, notamment grâce à cet univers et ses mystères, qui demeurent donc en grande partie irrésolus une fois parvenu à la dernière planche (ne pas oubliez un joli carnet de croquis). Stéphane Fert a su réunir les bons ingrédients dans son chaudron ! Même si on espérait le mélange plus savoureux encore.

