ISBN : 978-274930795-4

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Denis-Pierre Filippi (

Auteur/Autrice : Yvan, Gaspard

978-274930795-4BdDenis-Pierre Filippi ( Proposer une Biographie Yvan, Gaspard À bout de forces, un groupe composé de soldats et de civils russes s’éloigne péniblement du front. La première guerre mondiale s’étire et si cet ignoble conflit meurtrit les corps, il épuise aussi les esprits les plus sains. Pour soulager le moral des troupes, le soldat Zvoga, ancien capitaine de son état, préconise une halte dans un manoir isolé près duquel ils passent.

Ce n’est pas du goût de son lieutenant, mais ce sera l’occasion pour le « Doc. » de soigner les blessés et d’offrir à ses filles qui l’accompagnent, Natalia et Irina, un peu de repos. La Baronne qui vit dans ses lieux avec les siens les accueille malgré elle, mais leur dissimule un secret. En effet, vit caché dans les murs de sa propriété un groupe d’enfants qu’elle tente de préserver de la guerre et de ses ravages. Une nuit, Natalia les découvre mais ces derniers la prennent tout de suite en amitié grâce aux histoires merveilleuses qu’elle leur conte et qui allègent leur souffrance et les tourments de la guerre. Mais la barbarie n’est jamais loin; une mutinerie se prépare au sein du groupe de soldats et des rumeurs inquiétantes circulent…

On aurait vu la dernière ombre roder en ces lieux…

Critique

Par Gillossen, le 27/04/2021

La Dernière ombre est le premier album d’un diptyque publié chez Vents d’Ouest, avec au scénario un nom bien connu des amateurs de BD, notamment en SF et fantasy : Denis-Pierre Filippi (Orull, Colonisation, Songes…).

Avec son résumé alléchant, et tout en sachant que la fin de ce premier tome allait nous laisser sur… notre faim justement, nous partions plutôt confiants rejoindre les petit groupe de soldats menés par l’ancien capitaine Zvoga. A la recherche d’un abri, d’un lieu où se reposer au moins une nuit, ils se réfugient donc dans un manoir occupé par une baronne et les siens.

Si l’on met de côté les noms des personnages et quelques éléments de background, la dimension russe de cette histoire n’est pas vraiment mise en avant. La narration se concentre avant tout sur les personnalités des uns et des autres, les considérations plus générales sur des notions telles que la guerre ou la survie pouvant de fait avoir été les mêmes quel que soit le contexte.

Pour le moment, difficile donc d’émettre un jugement précis : le scénario n’est pas vraiment surprenant (et bien charpenté tout comme mature), mais ne semble pas miser là-dessus. On est un peu plus gêné par la distance entre les protagonistes de cette histoire et nous. Pour le moment, là encore, on observe leur destin, y compris lors des moments les plus sombres de l’album, avec un certain détachement.

La dimension fantastique qui semble à plusieurs reprises sur le point de faire basculer le récit, elle, est finalement ce qui nous intrigue le plus, mais il faudra patienter jusqu’à la parution de la suite et fin de l’histoire. Pour le reste, le découpage de Filippi est solide et les dessins de son camarade Gaspard Yvan, dont c’est le premier album, élégants et portés par une mise en couleur nuancée qui convient bien à l’ensemble, qu’il signe d’ailleurs également. Il faudra donc patienter, c’est le mot, encore un peu pour savoir ce que nous cache exactement cette Dernière ombre. En l’état, sans être décevant, ce premier album, que l’on aurait pu imaginer inspirer d’une nouvelle, nous laisse dans l’expectative.

7.0/ 10

