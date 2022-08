Tome 1 du cycle : Les Coeurs de ferraille

ISBN : 979-103476584-3

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Jose Luis Munuera (

Auteur/Autrice : BéKa

979-103476584-3BdJose Luis Munuera ( Proposer une Biographie BéKa Dans un monde rétrofuturiste où les humains vivent entourés de serviteurs robots, la jeune Iséa préfère se réfugier dans Cyrano de Bergerac, film conseillé par Tal, sa seule amie, qu’elle ne rencontre que par écran interposé. Mais le jour où Debry, sa robot-nounou adorée, est renvoyée par sa mère, le fragile équilibre de l’adolescente s’effondre. Coûte que coûte, Iséa décide de retrouver la seule personne qui lui ait jamais donné de l’amour, fût-elle un robot… Accompagnée par un camarade d’école, Tilio, elle va partir vers l’étrange ville de Tulpa…

Critique

Par Gillossen, le 09/08/2022

Cœurs de ferraille de Munuera et BeKa (un trio qui avait déjà collaboré sur Les Tuniques Bleues) constitue le premier album d’une collection présentée comme destinée à proposer au lectorat amateur de bandes dessinées des “contes familiaux et modernes”.

Et le moins que l’on puisse admettre une fois le livre refermé, c’est que pour une fois, définition et incarnation du sujet concerné s’avèrent parfaitement conformes aux attentes.bL’univers délicieusement retrofuturiste de Debry, Cyrano et moi fonctionne parfaitement, au rouage près. Qui plus est, son cadre, une Amérique à la Tom Sawyer, se montre tout de même nettement plus original qu’une énième visite à Londres ou à Paris.

La condition des automates, qui occupe une place centrale dans le récit, n’empiète pas pour autant sur les questions d’amitié, sa définition, sa nature, qui n’en sont pas moins au cœur des aventures de la jeune Iséa. C’est là aussi que les jeux de miroir savamment orchestrés autour de Cyrano de Bergerac, une référence bien de chez nous pour l’occasion, prennent tout leur sens. Comme souvent, le dessin de Munuera (Ah, on se souvient encore de Jambon et Tartine !) s’adapte à tous les sujets. Il livre de très jolies planches, à la fois riches en atmosphère et en émotion. Le tout représente un très bel écrin pour cette histoire touchante et bien menée, pour ne pas dire enlevée.

Si ce n’était le personnage de la mère de notre jeune héroïne, à la fois sans aspérité ni profondeur - et c’est bien dommage - on pourrait même évoquer un sans faute. N’aurait-on pu lui trouver une motivation légèrement moins extrême ? Certains seconds rôles n’ont pas forcément non plus le temps de briller et misent beaucoup sur leur apparence/fonction, mais de de quoi entamer notre plaisir de lecture.

Cœurs de ferraille s’impose comme un très joli premier album, à l’univers et aux thématiques à l’unisson de la réussite. Un quasi sans faute !

