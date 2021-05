ISBN : 978-234403956-4

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Spurrier, Simon

Dessin : Bergara, Matias

978-234403956-4BdSpurrier, SimonBergara, Matias Un barde rusé, une turbulente licorne et un destin exceptionnel.

Oyez, oyez, le seigneur Noir a gagné ! La magie a été quasiment éradiquée de ce monde fantastique autrefois magnifique et majestueux. Dans cette contrée désolée, un mystérieux barde du nom de Hum, un homme de peu de parole qui marmonne plus facilement son prénom qu’il ne répond aux questions d’autrui, est en quête d’un remède pour sauver l’âme de sa bien-aimée, accompagné dans son périple par une licorne mutante au tempérament aussi fougueux qu’imprévisible. Si le barde doit sa survie à son bon esprit, il est bien en peine de prévoir les réactions de sa monture et encore moins de l’issue du combat qui l’attend.

Emporté malgré lui dans la tourmente, Hum devra choisir au mieux ses alliés pour faire triompher le bien et remettre de l’ordre dans cet étrange monde en déliquescence.

Critique

Par Gillossen, le 24/05/2021

Coda n’est pas le genre de BD auquel on s’attend, quand bien même cette histoire se montre-t-elle dans la droite ligne des récits plus expérimentaux, plus “meta” que l’on croise mine de rien depuis quelques années, en comics ou ailleurs.

C’est le cas ici dès le point de départ de cette histoire avec ce couple au centre de l’intrigue. Et pour une fois, on ne parle pas donc d’un couple en devenir, mais d’un couple existant, où Serka, l’épouse de Hum, ne joue pas les demoiselles en détresse, même si au départ la menace reste quelque peu trouble. De même, on suit donc ces aventures du point de vue de Hum, désabusé mais amoureux, et n’est-ce donc pas dès lors seulement sa version de l’histoire ? Les choses deviennent vite bien plus compliquées qu’on ne pouvait l’imaginer. N’oublions pas non plus l’univers lui-même, entre fantasy et post-apo. L’occasion pour Matias Bergara de livrer quelques planches sublimes, fourmillant de détails et de couleurs, offrant des visions singulières portées par une vraie patte.

S’il faut peut-être un peu de temps pour réellement s’attacher aux personnages, le temps justement de lever le voile sur leurs motivations et la véritable nature de leurs relations, ils ont toutefois largement le temps sur plus de 300 pages pour acquérir une profondeur véritable, qu’ils soient en proie à des dilemmes moraux ou face à un rebondissement spectaculaire nettement plus porté sur l’action débridée. Attention, contrairement à ce que ces quelques lignes pourraient vous faire croire, on retrouve aussi un peu d’humour, sachez-le.

Le tout, sur la forme, fait d’ailleurs penser à du Jack Vance, façon cycle de la Terre Mourante. En tout cas, on pourrait très bien se la représenter ainsi, à une poignée de détails près. Si le récit se révèle parfaitement maîtrisé, et ce de bout en bout, il faut aussi admettre que l’histoire brille sans doute plus par ses thèmes - sur l’autre, sur le désenchantement, sur l’acceptation… - que par son originalité, si l’on met donc de côté son point de départ.

Coda n’en demeure pas moins, encore plus sous cette forme d’omnibus soigné à retrouver chez Glénat, une lecture que l’on recommande sans détour. Cet album ne sera pas forcément au sommet de vos lectures préférées de l’année, mais, qui sait, c’est possible. A vrai dire, je ne suis pas sûr de tenir le pari inverse !

8.0/ 10

Discuter de Coda sur le forum.