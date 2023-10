ISBN : 978-234405619-6

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Studsgarth, Aksel

Dessin : Hansen, Daniel

Alva, une orpheline, vit en marge de la société. Elle survit dans les faubourgs ternes d’une ville scandinave en tant que cambrioleuse, grâce à ses talents exceptionnels pour grimper le long des édifices. Durant un casse avec ses deux associés, Morten et Mini, dans un immeuble où ils dérobent des pièces d’or dans l’appartement d’un vieil homme, elle libère par mégarde, Sidsel, une sorcière de 2m10 qui possède la faculté de cracher des pépites d’or. L’affaire finit mal. Sidsel tue brutalement Morten et le vieil homme, alors que Mini s’échappe de justesse. Alva grimpe sur le toit où Sidsel l’attend.

La sorcière ne tue pas la jeune fille, car elle reconnaît quelque chose en elle : une parenté ancestrale qui lie la sorcière à une tribu, le Peuple des Nuages. Mais épargner la vie d’Alva a un prix. Un prix qu’elle devra payer à l’avenir. Alva retrouve Mini avant de partir vers le Nord en quête de réponses sur ses origines.

Critique

Par Gillossen, le 29/09/2023

Alva dans la nuit est un album imposant (plus de 250 pages), qui nous entraîne dans des contrées nordiques, à l’heure où les mythes prennent vie dans le crépuscule. Avec un brin de polar, une louche de film noir, plus de magie que l’on ne pourrait croire de prime abord et une narration haletante, Aksel Studsgarth et Daniel Hansen, les deux auteurs réunis ici pour leur première bande dessinée, nous invitent à la suite de leur héroïne, qui ne tient pas spécialement à ce rôle.

Mais on ne choisit pas toujours…

Il faut tout d’abord saluer sur le plan graphique une maîtrise affirmée du noir et blanc et un découpage qui n’hésite pas de temps à autre à faire dans l’originalité, toujours avec réussite. La narration évoquée plus haut y gagne en dynamisme au fil des planches.

Côté scénario, le mélange des divers ingrédients fonctionne sans fausse note. Alors, bien sûr, la grande histoire, qui prend son temps pour se dévoiler, ne possède rien que l’on n’ait pas déjà vu traiter ailleurs par le passé, y compris dans cette veine. Mais les auteurs la mettent en scène avec justesse et suffisamment de profondeur pour que l’on adhère immédiatement à cet univers entre chien et loup.

Sombre, et pas seulement à cause du noir et blanc, l’univers justement se déploie petit à petit, pour friser l’épique dans sa conclusion, là encore amenée avec talent. On pourrait au passage facilement imaginer une suite ! A moins que s’en tenir à cette parenthèse ne rende ce récit plus précieux, chacun se fera son idée et les deux points de vue peuvent sans aucun doute s’entendre.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : Alva dans la nuit est un album des plus solides, sur le fond comme sur la forme, et que l’on recommandera avec grand plaisir.

