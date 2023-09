Les éditions ActuSF placées en liquidation

Le bruit courait depuis quelques semaines, mais l'officialisation et la confirmation publique sont tombées hier soir via un message sur ses réseaux.

Pour l'instant, le site d'actualité ActuSF, lui, demeure en activité.

Nous partageons notre tristesse avec toute l'équipe de Jérôme Vincent.

Cher.ères ami.e.s

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons aujourd’hui que les Éditions ActuSF mettent un point presque final à leur histoire : notre entreprise vient d'être mise en liquidation par le tribunal de commerce de Chambéry.

Nous sommes profondément attristés de cette situation. Nous avons travaillé durement pour l’éviter, malheureusement en vain.

S'ouvre désormais une période d'inventaire en attendant un possible repreneur, éditeur ou non, avec, ou pas, une partie de l'équipe actuelle. Rien n'est moins sûr. Il y a des possibilités mais aucune certitude.

Nous tenions surtout à vous remercier, vous qui nous avez soutenus pendant plus de vingt ans et qui nous avez accompagnés dans cette magnifique aventure. Nous avons une pensée énorme pour nos auteurs et nos autrices, avec qui nous avons adoré travailler et qui nous ont fait confiance jusqu’au bout, tout comme les traducteurs et traductrices, correcteurs et correctrices, illustrateurs et illustratrices… et toutes ces personnes sans qui une maison d’édition ne pourrait pas fonctionner.

Un grand merci également à nos équipes commerciales, aux libraires, aux influenceurs et influenceuses, à tous ceux et toutes celles qui font vivre les salons, organisent des événements, etc.

En attendant la fin de la procédure, nos livres risquent rapidement de ne plus être disponibles en librairie. Nos auteurs et autrices ont encore quelques dates de salons et dédicaces à venir. N’hésitez pas à aller les voir et à vous procurer nos titres pour les soutenir.

Le site Actusf.com et la librairie Minotaure vont rester actifs pendant quelque temps (nous allons essayer de faire perdurer leur activité).

Pour fêter cette fin d'aventure, nous organisons un apéritif le vendredi 8 septembre prochain, à partir de 18h, dans nos locaux (515 Faubourg Montmélian, 73 000 Chambéry). Vous êtes tous et toutes les bienvenus.

Un grand merci à tout le monde pour le temps passé à aimer nos romans !