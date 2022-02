Hachette rachète les éditions Bragelonne

Par Gillossen, le mardi 1 février 2022 à 08:47:57

Ainsi que Bragelonne Games.

L'information a été officialisée ce matin. Hachette Livre, le premier groupe éditorial français, annonce être devenu actionnaire majoritaire de Bragelonne, 25e groupe éditorial de son côté, avec un chiffres d'affaires de 15,4M€. Rappelons au passage que Bragelonne avait été fragilisé au printemps dernier, à la suite d'une enquête de Mediapart concernant Stéphane Marsan, fondateur et PDG du groupe, accusé par plusieurs autrices et employées de comportements sexistes et déplacés dans le cadre professionnel. Le 6 juillet, Bragelonne avait annoncé le remplacement de Stéphane Marsan par Bernard Chaussegros à la présidence du groupe et Claire Renault Deslandes à la direction des publications. La maison conservera tout à la fois son autonomie éditoriale, ses catalogues et l’intégralité de ses équipes.

Ci-dessous, le communiqué de presse d'Hachette.

