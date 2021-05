Harcèlement dans l’édition : nouvelles dénonciations et enquêtes

Par Ivy, le jeudi 22 avril 2021 à 07:15:00

Longtemps après d'autres domaines, l'édition voit émerger un compte Instagram destiné à dénoncer les mauvaises pratiques dans le milieu.

On le savait déjà puisque France info s'en faisait l'écho il y a plus d'une année, mais le monde de l'édition n'est évidemment pas épargné par le harcèlement, le sexisme, le racisme et d'autres types de discrimination. Lancé début avril, le compte Instagram "Balance ton éditeur" recueille les témoignages de personnes ayant vécu ou observé des comportements et des paroles déplacés. Il compte déjà plus de 3700 abonnés. Dans une interview accordée à Livres Hebdo, les créateurs du compte expliquent leurs motivations : Nous tenons à ce que ces personnes sachent qu’elles ne sont pas seules, et que ce qu’elles ont vécu n’est pas normal. Dans un second temps, le compte s’adresse aux maisons d’édition, que nous souhaitons alerter par cette démarche afin qu’elles puissent prendre la mesure de la situation.

À signaler également une enquête de Mediapart (sur laquelle nous allons revenir plus en détails !) au sujet de Stéphane Marsan, directeur de Bragelonne , maison bien connue des amateurs de fantasy puisqu'elle est spécialisée dans les littératures de l'Imaginaire. L'article repose sur les témoignages d'une vingtaine de femmes, qui viennent confirmer le comportement inapproprié de l'homme, déjà dénoncé (sans le nommer) par France info .

