L’association Elbakin.net a son nouveau site

Par Foradan, le mercredi 15 juillet 2020 à 21:38:01

Et il est fabuleux !

Depuis un peu plus de 4 ans, les adhérents avaient eu une primeur sur des travaux préparatoires à la modernisation, que dis-je, au rajeunissement et à l'évolution à potentiel maximisé du site internet de l'avenir.

Désormais, c'est du présent, sous vos yeux ébahis légèrement exorbités et certainement extatiques : vous aviez aperçu le nouveau logo sur certaines de nos pages, ou sur notre stand en festival, vous l'avez maintenant en plein écran, avec cette toile de fond sublime qui embrasse à peu près toute la fantasy que nous aimons d'un seul regard.



Si 2020 est l'année dont l'histoire retiendra les annulations de festival, ce sera aussi l'année où nous faisons de notre origine virtuelle notre force : nous avons nos racines dans la toile (un peu comme Mirkwood mais en plus lumineux) et nous conservons nos liens avec la distance, le monde est notre jardin.

Il reste des pages à écrire, tel le livre rouge que Frodo remet à Sam, et dans un tel écrin, ce ne sera que du plaisir.

Pour ce résultat que vous avez devant vous, il y a tant de gens que je devrais remercier, et dont je tairai le nom pour ne pas en oublier, ils savent ma reconnaissance et mon admiration.

Il en est cependant trois, qui, par discrétion, humilité ou timidité, ne se mettront pas en avant, et qui rougiront peut-être du projecteur que je braque sur eux ; trois qui n'ont pas moins ménagé leur peine et leur temps que d'autres, mais dont, à la place qui est mienne, j'ai pu apprécier l'enthousiasme et l'assiduité ; la résilience et le courage ; parfois même l'inspiration et le talent.



Si nous étions réunis sous un mallorn tricentenaire, au terme d'une soirée festive et colorée, je vous demanderai de vous lever pour porter un toast (avec vos verres, pas le pain grillé...quoique, à votre guise) à Sylvadoc, Al et Lhénée !



A laita te, laita te ! Andave laituvalmet ! A laita tárienna !

Visiter le nouveau site de l'association

Discuter du nouveau site de l'association elbakin.net sur le forum