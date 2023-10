Le Seigneur des anneaux en intégrale deluxe, octobre 2023

Par Foradan, le lundi 16 octobre 2023 à 18:44:32

Et même ce jeudi 19, si vous ne l'avez pas pré-commandé, il est temps d'y penser, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde avant Noël.

Je me souviens, quand l'édition dite du Centenaire est parue en 1992, brillant de tous ses attraits sur la plus haute étagère de la librairie, elle faisait palpiter mon petit coeur.

Presque 30 ans plus tard, quasiment la majorité pour un hobbit, voici l'édition des 50 ans, à la fois de la parution française et de la disparition de l'auteur. J.R.R. Tolkien est bien plus connu qu'alors et il n'y a plus aucune chance qu'un tel livre reste 3 mois sans bouger.

Depuis l'arrivée de la nouvelle traduction en 2014, j'ai cessé de compter combien de fois ai-je entendu la question sur la date de sortie d'une intégrale à la hauteur de la précédente, et bien, l'attente n'aura pas été vaine, les Editions Christian Bourgois nous livrent un nouveau bijou que je vous laisse apercevoir ci-dessous.



