Lovecraft se décline en FPS

Par Glaurung, le lundi 8 avril 2024 à 20:41:55

À l’occasion des Lovecraftian Days sur la plateforme de vente de jeux vidéo Steam, a été dévoilé Decadent, un futur FPS dans l’univers du célèbre écrivain.

Son éditeur est Fulqrum Publishing (Forgive Me Father 2, Dread Templar). Heureusement qu'on sait que le jeu est censé être dans l'univers de Lovecraft, parce que ça ne saute pas aux yeux à la vue du teaser dévoilé, consistant en une simple cinématique et visible ci-dessous.

Prévu pour 2025, ce jeu qui promet des mécaniques d’amélioration des armes et de l’équipement possède déjà une page Steam.

Discuter des jeux vidéo Lovecraft sur le forum

Source