The Sinking City revient

Un litige judiciaire opposait jusqu'en début d'année le développeur du jeu, Frogwares , et son distributeur Nacon .

Celui-ci résolu, Frogwares se retrouve désormais propriétaire des droits de diffusion et annonce dans la foulée une suite à son jeu d'action-aventure situé dans l'univers de Lovecraft. Le studio ukrainien promet un jeu davantage tourné vers l'horreur, avec plus de combats. L'intrigue se déroulera à Arkham, dans les années 1920, avec un tout nouveau protagoniste qui débarquera dans la ville envahie par une eau peuplée de créatures monstrueuses. Une preview, à retrouver ci-dessous, permet de découvrir quelques images du projet, en cours de développement.

La sortie est prévue pour 2025 et sera précédée d'une campagne de financement participatif.

