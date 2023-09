Tales of the Shire, un nouveau jeu Seigneur des Anneaux

Par Glaurung, le vendredi 22 septembre 2023 à 23:37:23

En voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo et de l’œuvre de Tolkien.

La courte vidéo visible en fin de brève vient d'être mise en ligne. Elle annonce la sortie, l'an prochain, de Tales of the Shire. Ce jeu vidéo développé par Wētā Workshop sera édité par Private Division. Il sortira sur PC et consoles.

Nul doute que nous aurons davantage d'informations à ce sujet sous peu !

