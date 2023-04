Zelda et Final Fantasy XVI se dévoilent en images

Par Ivy, le jeudi 13 avril 2023 à 20:33:46

Deux célèbres franchises nous offrent des images inédites avant leur sortie prochaine.

On commence par The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, dont le trailer final, de presque 4 minutes, a été mis en ligne. C'est l'occasion de découvrir plus longuement les décors, les personnages et l'histoire de cette nouvelle aventure, qui sera disponible à partir du 12 mai sur Nintendo Switch.

Final Fantasy XVI a, quant à lui, eu droit à une présentation d'une vingtaine de minutes introduite par Naoki Yoshida, producteur du jeu, incluant des images de gameplay. Elle permet d'en découvrir davantage sur l'histoire, le monde et le système de combat de FF XVI, mais aussi sur les divers éléments RPG du jeu, présenté comme le premier action-RPG de la série. La sortie est annoncée pour le 22 juin sur la PS5.



Discuter de Zelda et Final Fantasy XVI sur le forum