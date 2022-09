Un jeu de plateau pour Elden Ring

Par Glaurung, le lundi 19 septembre 2022 à 21:11:56

Espérons que la difficulté ne soit pas au niveau de celle du jeu vidéo signé FromSoftware...

C'est la société Steamforged Games, qui a déjà fourni des adaptations en jeux de plateau pour Dark Souls, Horizon Zero Dawn et Resident Evil, qui s'y colle. Ils passeront via un financement participatif par la plateforme Kickstarter, qui n'est pas encore démarré. Un à quatre joueurs pourront visiter des lieux familiers et croiser les personnages et ennemis issus du jeu vidéo.

Plus d'informations seront diffusées une fois la campagne de financement lancée.



