Final Fantasy VII Remake se met à jour

Par Ivy, le vendredi 26 février 2021 à 14:24:39

Square Enix a manifestement décidé de capitaliser sur le succès de Final Fantasy VII Remake.

Plusieurs nouveautés autour du jeu ont en effet été annoncée lors du dernier State of Play organisé par Sony . La plus importante, c'est l'arrivée du RPG sur la PS5 le 10 juin 2021, dans une version optimisée baptisée Final Fantasy VII Remake Intergrade. Le développeur promet des textures, lumières et décors améliorés, la possibilité de privilégier la résolution 4K ou la fluidité de l'image, un mode photo pour capturer les meilleurs moments du jeu, la mise à profit des fonctionnalités de la manette DualSense, un nouveau niveau de difficulté et des temps de chargement réduits. Enfin, un épisode spécial autour du personnage de Yuffie sera disponible en DLC. Les personnes qui ont acheté le jeu pour la PS4 auront la possibilité de faire une mise à jour gratuite pour jouer sur la PS5.

En parallèle, Square Enix prépare deux jeux mobiles. Le premier, Final Fantasy VII : The First Soldier, se déroulera à Midgar, avant les événements de FF VII. Dans ce jeu de type battle royale, les joueurs y incarneront un aspirant SOLDAT qui doit utiliser au mieux ses compétences et sa magie pour survivre. Le second, Final Fantasy VII : Ever Crisis sera un jeu solo se déroulant par chapitres. Il couvrira toute la chronologie de FF VII, soit les événements du jeu d'origine mais aussi ceux des titres faisant partie de la Compilation of Final Fantasy VII. De nouveaux éléments d'histoire, inventés par le scénariste du remake Kazushige Nojima, seront également intégrés. La sortie de ces jeux est annoncée respectivement pour 2021 et 2022. Le téléchargement sera gratuit, mais évidemment il y aura des DLC payants.

