Le Ruined King arrive en 2021

Par Glaurung, le samedi 31 octobre 2020 à 18:13:48

L'arrivée du jeu vidéo de rôle narratif dans l'univers de League of Legends se précise !

Ruined King : A League of Legends Story sortira début 2021 sur Playstation 4, Xbox One, Switch et PC. Des versions suivront rapidement après pour Playstation 5 et Xbox Series X / S. Ce jeu est développé par Airship Syndicate, studio fondé par l'artiste Joe Madureira qui avait à l'époque initié la saga Darksiders dans son studi précédent. Il s'agira du premier jeu édité par Riot Forge, qui se spécialise dans l'univers de League of Legends. L'histoire se déroule dans deux des régions de Runeterra, Bilgewater, une ville portuaire abritant chasseurs de monstres marins, gangs des docks et tous les contrebandiers du monde ; et les Îles obscures, une terre maudite par la Brume noire, qui recouvre l'île et corrompt tous ceux qu'elle touche. Afin de vaincre un mystérieux ennemi commun, le joueur devra assembler une équipe improbable, composée de plusieurs champions très appréciés de League of Legends : Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke. «Lorsque Riot Forge nous a proposé de travailler ensemble pour étendre le monde épique de Runeterra, nous n'avons pas pu résister» explique Joe Madureira, PDG d'Airship Syndicate. «Certains de nos champions préférés sont présents dans ce jeu, et nous avons hâte que les joueurs découvrent la façon dont nous avons donné vie aux personnages, aux créatures et aux environnements de Runeterra.»

Davantage d'informations devraient être diffusées en décembre par Riot Games.

Vous trouverez ci-dessous le trailer du jeu.

