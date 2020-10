Assassin’s Creed va débarquer sur Netflix

Par Glaurung, le mardi 27 octobre 2020 à 21:41:36

Le géant du streaming vient de dévoiler le projet d'adaptation de la franchise vidéoludique à succès sur sa plateforme.

Plus précisément, Jason Altman et Danielle Kreinik de chez Ubisoft Film & Television seront producteurs exécutifs d'une série live-action pour laquelle ils cherchent un showrunner. Nous n'avons pas d'autres informations sur ce projet, si ce n'est qu'il se voudra épique. Une deuxième série est prévue toujours chez Netflix, mais en animation cette fois. Une décision qui n'est pas sans rappeler celle d'adapter également en animation la franchise Tom Clancy’s Splinter Cell via une série comportant a priori 16 épisodes.

Après une adaptation en long métrage en 2016, Ubisoft avait déjà annoncé en 2017 vouloir une série pour Assassin's Creed et ses 155 millions de jeux vendus.

Discuter d'Assassin's Creed sur le forum

Source