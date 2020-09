The Wagadu Chronicles se lance

Par Ivy, le mardi 22 septembre 2020 à 19:15:04

Un ambitieux projet de jeu vidéo met l'afrofantasy en lumière et veut replacer le jeu de rôle au centre du MMORPG.

Twin Drums , le studio berlinois d'Allan Cudicio, entrepreneur italo-ghanéen, vient de lancer une campagne de financement participatif pour concrétiser son jeu The Wagadu Chronicles. Ce MMORPG, qui puise dans la mythologie de tout le continent africain, plongera les joueurs dans le royaume purgatoire de Wagadu. C'est dans cet endroit sauvage, verdoyant et dangereux que se retrouvent des personnes issues d'une civilisation nommée les Mondes supérieurs. Amnésiques, elles doivent collaborer pour survivre. Côté gameplay, le jeu se jouera davantage comme un Eve Online qu'un World of Warcraft. L'autre élément original de ce MMO, c'est la place donnée au jeu de rôle : non seulement le système a été spécifiquement pensé pour permettre aux joueurs d'incarner leur personnage, mais le jeu est aussi accompagné d'un livre de règles pour entamer une partie de jeu de rôle traditionnel.

La campagne Kickstarter servira à la fois à compléter l'investissement consenti par le développeur partenaire Riot Games et à mieux anticiper les attentes des joueurs et leur nombre.

