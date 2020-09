Le remake de Prince of Persia : les Sables du Temps annoncé

Par Gilthanas, le vendredi 11 septembre 2020 à 06:41:41

Sans surprise, Ubisoft a officialisé hier soir le remake de son jeu de 2003, Prince of Persia : les Sables du Temps.

Il ne s'agit pas d'une refonte complète comme a pu l'être celle de Final Fantasy VII Remake, mais plus d'un ravalement de façade, avec quelques ajustements au niveau de la caméra (qui avait fait hurler certains joueurs de l'époque...), des contrôles et des combats (avec tout de même de la capture de mouvement), le tout supervisé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai.

Sortie prévue en début d'année prochaine sur PS4, Xbox One et PC au prix de 39,99 euros. Pas de sortie sur PS5 et Xbox Series X/S pour le moment.

