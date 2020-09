“Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau” dévoilé

Par Gilthanas, le mardi 8 septembre 2020 à 17:38:47

Alors que le monde de jeu vidéo attend avec une grande impatience la suite du chef d’œuvre de Nintendo The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le géant japonais a annoncé hier la sortie prochaine d’un nouveau musô (jeu dont le but est d'affronter des hordes successives d'adversaires) en forme de préquelle, se déroulant cent ans avant BOTW, alors que la princesse Zelda et ses cinq Prodiges affrontent les forces du fléau Ganon.

On retrouve les graphismes et autres gadgets issus du jeu d’origine, pour le plus grand plaisir des fans.

Sortie prévue le 20 novembre 2020 sur Switch.