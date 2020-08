Final Fantasy Legend se compile

Par Ivy, le jeudi 27 août 2020 à 15:57:01

Les trois volets de Final Fantasy Legend, inédits en Europe, débarquent sur Nintendo Switch.

C'est à l'occasion des 30 ans de la franchise SaGa que Square Enix annonce l'arrivée des trois jeux, initialement sortis sur Game Boy, sous la forme d'un pack. Collection of SaGa : Final Fantasy Legend sera vendu au prix de 19.99 € sur l'eShop et proposera quelques options pour améliorer le confort de jeu, par exemple un mode accéléré et un zoom, mais pas de traduction française.

La sortie est prévue le 15 décembre.

Discuter de Final Fantasy Legend sur le forum

Source