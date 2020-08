The Witcher: Monster Slayer fait son entrée

Par Gillossen, le mercredi 26 août 2020 à 16:01:53

Vous avez fait le tour de Pokémon GO ?

Voilà qui tombe bien, car CD Projekt RED et Spokko ont pensé à vous ! Comme le montre le trailer d'annonce ci-dessous, il s'agit clairement d'un jeu dans le même esprit que celui mentionné ci-dessus, mais dans l'univers des jeux vidéo The Witcher. Cette nouvelle itération se déroulera d'ailleurs avant la trilogie mettant en scène Geralt de Riv et on nous annonce des graphismes de qualité console .

La date de sortie sera dévoilée plus tard dans l'année !

Discuter de The Witcher sur le forum

Source