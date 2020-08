Gollum refait parler de lui

Par Gillossen, le lundi 24 août 2020 à 14:32:59

On parle pour l'occasion du nouveau jeu vidéo de Daedalic Entertainment, qui dévoile une première bande-annonce... sans gameplay.

On apprend tout de même par ailleurs que le jeu devrait se jouer comme un Prince of Persia, avec différents embranchements narratifs (qui joueront sur la double personnalité de Gollum) et bien sûr un personnage principal devant avant tout faire preuve d'une grande discrétion, Gollum oblige. Il faut dire qu'on n'imaginait pas la création de J.R.R Tolkien massacrer des Orcs par centaines et le personnage n'aura d'ailleurs pas d'arme. Il est même fait mention de... parkour, en rapport justement à Prince of Persia.

Le jeu est attendu sans plus de précision pour 2021, sur consoles et PC.

