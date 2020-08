Baldur’s Gate 3 : accès anticipé en septembre

Par Glaurung, le mercredi 19 août 2020 à 23:01:02

L'annonce vient d'être faite : le jeu des studios Larian sera disponible en accès anticipé dès le 30 septembre prochain sur PC et Stadia.

Les joueurs pourront s'attaquer au premier acte du jeu, et auront droit à cinq personnages : Astarion (voleur mi-elfe, mi-vampire), Gale (magicien humain), Lae’zel (guerrière githyanki), Shadowheart (clerc mi-elfe) et Wyll (sorcier humain). Le contenu de l'accès anticipé sera nettement plus conséquent que ce qui avait été fait à l'époque par le même studio pour l'accès anticipé de Divinity : Original Sin II.

Vous trouverez ci-dessous, pour vous faire patienter, 3 vidéos : celle d'annonce de la date de lancement anticipée, la cinématique d'introduction du jeu et quelques minutes de gameplay.

