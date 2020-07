Ubisoft et la légende du roi Arthur

Par Glaurung, le mardi 28 juillet 2020 à 22:52:40

Un projet était en développement au sein du studio français de jeux vidéo mais a été annulé sous la pression de Serge Hascoët, l'ancien directeur créatif d'Ubisoft.

Le studio a embauché fin 2018 Mike Laidlaw, l'ancien directeur créatif de Dragon Age. Ce dernier a travaillé sur un gros projet dont le nom de code était Avalon et qui aurait apparemment dû intégrer une possibilité de jouer en multijoueur en coopération, comme par exemple dans un Monster Hunter. Serge Hascoët, pas un grand amateur de fantasy, aurait dit que s'ils devaient faire un jeu dans un univers de ce style, il faudrait faire mieux que Tolkien . Laidlaw a en vain essayé de sauver ce projet, bien avancé, en proposant de l'intégrer soit dans un univers de science-fiction, soit dans la mythologie grecque, en vain. Le jeu a été purement et simplement annulé l'automne dernier.

Mike Laidlaw a quitté Ubisoft en janvier 2020 sans avoir finalisé de jeu. Pris dans une affaire de management toxique et de harcèlements, Serge Hascoët a quitté le studio le 12 juillet dernier.

