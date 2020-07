Xbox Series X : un peu de fantasy

Par Glaurung, le vendredi 24 juillet 2020 à 21:57:10

Microsoft a tenu hier soir la conférence de presse tant attendue contenant la présentation des prochains titres à paraître sur Xbox Series X, Xbox One et PC.

Dans le lot, nous pouvons remarquer quelques jeux liés à cette chère fantasy qui nous rassemble. Vous trouverez ci-dessous les trailers concernant Avowed, Everwild, un nouvel opus prévu pour la saga Fables ainsi que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition.

Si ce dernier devrait être disponible à partir du 4 décembre 2020 sur Xbox One et Windows, aucune date n'a été avancée pour les autres titres.

