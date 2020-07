Dragon’s Dogma en septembre sur Netflix

Par Glaurung, le mercredi 15 juillet 2020 à 20:51:50

Annoncée il y a plus d'un an, la série d'animation sera disponible après l'été chez le géant du streaming.

Il s'agit, après Castlevania, d'une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo en série animée par Netflix. Le jeu Dragon's Dogma a été développé et édité par Capcom en 2012. Nous suivrons dans la série Ethan, un jeune garçon habitant Cassadris transformé en "Arisen" et capable d'invoquer des "Pions", êtres humains soumis à sa volonté. La première saison sera centrée sur Ethan et son premier Pion, Hannah.

La série est développée par les studios d’animation japonais Sublimation, en partenariat avec Anima et David Productions. Rendez-vous le 17 septembre !

