Spiders présente Steelrising, le successeur de GreedFall

Changement d'époque, changement d'ambiance, et cap sur le steampunk.

Pas de gameplay en vue pour le moment, évidemment, mais une présentation d'univers, celui d'une Révolution française parallèle, où Louis XVI a décidé de lutter contre la fièvre insurrectionnelle qui s'est emparée du royaume... avec une armée d'automates. En point de mire, Aegis, une automate justement, garde du corps de la reine Marie-Antoinette.

Rendez-vous l'année prochaine ?

Discuter de Steelrising sur le forum

Join the Revolution and fight King Louis XVI's automata army in @PlaySteelrising, the next title from @Spidersgames!



Steelrising will be available on PC and next-gen consoles. #NaconConnect pic.twitter.com/eenv8dRSwv

— Nacon (@Nacon) July 7, 2020