Un Zelda abandonné chez Retro Studios

Par Glaurung, le jeudi 7 mai 2020 à 23:06:47

Le studio de développement de jeux vidéo, qui appartient à Nintendo et est connu pour ses jeux Metroid, a planché sur un projet de jeu dans la saga des Zelda.

L'artiste Sammy Hall a participé à ce projet de 2005 à 2008 et a dessiné les artworks illustrant cette brève. L'histoire se serait déroulée suite à la "mauvaise fin" d'Ocarina of Time et aurait mis en avant le personnage de Sheik. Cet opus aurait été un jeu d'action/JRPG, au ton plutôt sombre. Les artworks rappeleront sans doute l'épisode Twilight Princess aux initiés.

Le jeu n'a jamais passé la phase de pré-production. Un autre, basé sur le personnage Boo de l'univers de Mario, a connu le même sort.

