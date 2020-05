Premières images pour The Lord of the Rings : Gollum

Par Ivy, le mardi 5 mai 2020 à 15:27:35

Le studio Daedalic Entertainement vient de dévoiler les premières captures d'écran de son jeu d'action/aventure annoncé au printemps 2019.

C'est l'occasion de découvrir l'aspect visuel de Gollum, la "star" du jeu, dont la gamme d'émotions devrait différer de celle des films et susciter davantage de sympathie. Les joueurs incarneront un Gollum corrompu par l'Anneau unique et devront faire des choix liés à la double personnalité du personnage. Les images permettent aussi de découvrir quelques autres créatures et un environnement très "Mordoresque".

La sortie du jeu est prévue en 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC.

